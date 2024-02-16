В России резко взлетели цены на бананы

В России резко взлетели цены на бананы
Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Все началось после запрета, вынесенного поставщикам из Эквадора

В российских регионах резко начали расти цены на бананы: в Перми за килограмм стоимость выросла за пару месяцев на 50 рублей, составив 200 руб. за кг. Такие же ценники фиксируются в Новосибирске и Бурятии

В той же Перми килограмм бананов обходился местным за 79 рублей. Росстат указывает, что за январь в регионе цена выросла на какие-то 5 процентов, хотя один из сетевых магазинов продает фрукт минимум за 130 рублей – и это самая дешевая цена. 

О точной причине пока что остается только догадываться. Россельхознадзор недавно устроил разнос поставщикам из Эквадора из-за обнаруженной во фрукте мухи-горбатки. Импортеры разводят руками и только предупреждают о грозящем дефиците одного из самых доступных фруктов. Бананы, как известно, продукт скоропортящийся, и о запасах этих фруктов в России говорить не приходится. С 6 февраля, о чем "Утро" писало ранее, в стране действует запрет на поставки пяти импортеров из Эквадора.

Представители Эквадора в скором времени прилетят в Москву для обсуждения "банановой проблемы" – МИД республики уточнил, что власти переговорят с российскими коллегами для "преодоления сложностей", связанных с фитосанитарией. Конкретная дата не указана.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
По теме

Украинский офицер раскрыл главную ошибку ВСУ

Военный назвал глупыми действия командования

Украинская оборона в Авдеевке посыпалась: ВСУ уходят из города

Россияне теснят противника, который оставляет позиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей