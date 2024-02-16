В России резко взлетели цены на бананы

Все началось после запрета, вынесенного поставщикам из Эквадора

В российских регионах резко начали расти цены на бананы: в Перми за килограмм стоимость выросла за пару месяцев на 50 рублей, составив 200 руб. за кг. Такие же ценники фиксируются в Новосибирске и Бурятии

В той же Перми килограмм бананов обходился местным за 79 рублей. Росстат указывает, что за январь в регионе цена выросла на какие-то 5 процентов, хотя один из сетевых магазинов продает фрукт минимум за 130 рублей – и это самая дешевая цена.

О точной причине пока что остается только догадываться. Россельхознадзор недавно устроил разнос поставщикам из Эквадора из-за обнаруженной во фрукте мухи-горбатки. Импортеры разводят руками и только предупреждают о грозящем дефиците одного из самых доступных фруктов. Бананы, как известно, продукт скоропортящийся, и о запасах этих фруктов в России говорить не приходится. С 6 февраля, о чем "Утро" писало ранее, в стране действует запрет на поставки пяти импортеров из Эквадора.

Представители Эквадора в скором времени прилетят в Москву для обсуждения "банановой проблемы" – МИД республики уточнил, что власти переговорят с российскими коллегами для "преодоления сложностей", связанных с фитосанитарией. Конкретная дата не указана.