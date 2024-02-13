Эксперт предупредил о возможном дефиците бананов в России

Из-за перебоев с поставками c полок может исчезнуть любимый россиянами фрукт

С 6 февраля 2024 года в России действует запрет на импорт бананов пяти эквадорских поставщиков. Из-за этого могут возникнуть перебои с наличием уже привычных для россиян фруктов в продуктовых магазинах. О том, когда может наступить дефицит бананов, рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) Олег Князьков.

По словам Князькова, покупатели уже через месяц, скорее всего, не обнаружат бананов в магазинах. Пока еще в продажу поступают те партии, которые были отправлены до отмены импорта, но в скором времени ситуация может измениться.

Однако не все так плохо. После остановки импорта из Эквадора, Россия заинтересовалась сотрудничеством с Индией по вопросу поставки бананов. Несмотря на трудности с перевозками, частичный импорт фруктов уже начался. К тому же не исключено, что в дальнейшем будет урегулирована ситуация и с эквадорскими поставщиками, отмечает телеканал "360".

Напомним, что причиной остановки импорта бананов из Эквадора стало обнаружение в них многоядных мух-горбаток. Если ситуация с поставками не урегулируется, то цена на фрукт может сильно повысится. Некоторые эксперты предполагают, что стоимость одного килограмма бананов достигнет 200 рублей. Это, в свою очередь, может спровоцировать падение спроса на продукт.

Ранее "Утро.ру" писало о дефиците трех продуктов.