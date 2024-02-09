Россиянка рассказала о стоимости яиц на Бали: "Охватила паника"

Девушка закупается в популярном у иностранцев магазине

Пока одни восхищаются невероятными красотами Бали, другие удивляются неоправданно высокой стоимостью на некоторые продукты. Так, россиянка, которая отправилась на остров отдыхать, пришла в ужас от того, сколько стоят яйца. По словам девушки, за десяток придется отдать 40-50 рупий, или порядка 290 рублей.

"Когда я первый раз увидела эти цены, меня охватила паника", — поделилась впечатлениями туристка.

Такой стоимостью на яйца иностранку "порадовала" сеть Pepito. В эти магазины чаще всего ходят туристы. Туда привозят продукты из-за рубежа. Как правило, это сыры, разные экзотические для Бали соусы и другие деликатесы, которых не сыскать в обычных супермаркетах. Девушка поделилась, что готовить самостоятельно привычную для нас еду на острове очень дорого. Гораздо бюджетнее питаться в ресторанах .

Так, по словам россиянки, можно пообедать в небольшом кафе всего на 10 рупий, что в переводе на нашу валюту составляет порядка 60 рублей. Обед будет сытным, а порция большой, заявила туристка. Для тех, кто желает отведать высокую балийскую кухню, есть хорошие рестораны подороже.

Девушка отметила, что сэкономить также позволяют местные рынки, но чтобы застать свежие продукты, отправляться туда нужно очень рано.

Ранее "Утро.ру" сообщало о россиянке, которая слетала на Кубу и осталась в шоке.