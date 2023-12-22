Где отдохнуть на новогодних праздниках: эксперты дали советы

Отдых как в стране, так и за ее пределами остается относительно доступным

Длинные новогодние выходные – лучшее время для совершения увлекательного путешествия всей семьей. Правда, как показывает практика, туры лучше бронировать заранее, чтобы поездка не прошла в спешке и не ударила по кошельку.

Аналитики туристической сети "1001 Тур" проанализировали цены на популярные зимние курорты в период с 25 по 30 декабря. Выяснилось, что тройка лидеров по доступности не изменилась по сравнению с прошлым годом. Это ОАЭ, Египет и Таиланд.

Минимальные цены на туры в ОАЭ начинаются с 105 626 рублей на двоих, в Египет – с 106 923 рублей, в Таиланд – с 153 225 рублей. Цены на Кубу, Мальдивы, Сейшелы и Маврикий также возросли, достигая 400-500 тысяч на двоих за 10 ночей.



Cреди "приморских" направлений самый выгодный вариант – Абхазия, от 42,5 тысяч рублей на пару. Затем Санкт-Петербург и Калининград. А вот цены на Сочи и Стамбул выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Так что возможностей сэкономить на новогодних каникулах по-прежнему предостаточно – главное выбирать правильное направление и забронировать тур заблаговременно, пока цена не успела подрасти!

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