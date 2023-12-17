Чем занять детей в новогоднюю ночь: три интересные идеи

Праздник сохранится ярким впечатлением у малышей

Новый 2024 год Зеленого дракона – торжество, которое ждет вся семья. Для детей этот день – особенный, они ждут его с замиранием сердца и надеются повстречаться с настоящим чудом. Если на празднике присутствует много деток, нужно продумать веселую программу, которая развлечет малышей и надолго запечатлеет торжество в их памяти. "Утро.ру" предлагает три интересные идеи развлечений для детей на Новый год.

Фигурки из продуктов

Опытные хозяйки обычно перед Новым годом закупаются впрок. После завершения процесса приготовления блюд к праздничному столу часто остается много продуктов, которые можно использовать для готовки в новогодние праздники. Отличной идеей будет использовать немного продуктов для развлечения детей. Их можно нарезать в виде разных геометрических фигур, разложить по детским тарелкам и предложить им собрать какую-нибудь конструкцию из продуктов. Например, можно соорудить Деда Мороза, новогоднюю елку, снеговика, подарок и так далее.

Игра в животных за трапезой

Настоящий взрыв веселья у детей вызовет игра в животных за трапезой. Как известно, люди всегда стараются есть очень аккуратно, что нельзя сказать о животных. В новогоднюю ночь деткам можно предложить поиграть в зверушек за столом. Например, попросить малыша поесть, как обезьянка. Это поднимет настроение ребенку и другим детям. Затем можно предложить малышу назвать животное для следующего игрока.

Игра "накрой сладкий стол"

Когда дело подойдет к десерту, один из взрослых с озабоченным выражением лица должен сказать, что о сладостях-то они и позабыли. Затем детям предлагают накрыть сладкий стол, разыскивая вкусняшки и конфеты по квартире. К этой игре нужно подготовиться заранее – спрятать угощения на елке, на стенах дома, на полках шкафов и в других местах.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, какие подарки на Новый 2024 год Зеленого дракона принесут удачу.

