Астролог назвала лучшие подарки на Новый год

Астролог назвала лучшие подарки на Новый год
Фото: valeria_aksakova/Freepik
В почете будет все огненное и сверкающее

Новый 2024 год пройдет под покровительством Зеленого Деревянного, или Древесного, Дракона. Было бы неплохо заранее лучше узнать это мифическое создание и понять, какие вещи он особенно приветствует. И, раз уж речь зашла о предпраздничной сутолоке, то впору задуматься и о подарках.

По словам астролога Любови Калиновской, в новогодние праздники лучше всего дарить подарки в виде или с изображением этого мифического существа. Эксперт отмечает, что Дракон – это символ победы над несправедливостью, борьбы со злом, чести и правды. Будет не лишним привнести в свой дом какую-либо символику этого создания, чтобы зарядить ауру удачей и везением.

 "Я бы советовала приобретать подарки в виде дракона", – рекомендует Калиновская.

Так, хорошим вариантом станут деревянные статуэтки в форме этого существа, картины и чашки с его изображением, а также вещи с соответствующим принтом – майки, футболки, толстовки, полотенца. 

Кроме того, Дракон падок на все красное, огненное и блестящее. Поэтому неплохим решением могут стать светильники, подсвечники, в которых можно зажигать настоящие свечи, лампы и другие яркие предметы интерьера с блестками.

Главное, чтобы подарок символизировал тепло, заботу и защиту – именно эти качества в следующем году помогут преодолевать все трудности. 

Ранее мы сообщали, как грамотно подобрать подарки для семьи на Новый год.

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
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