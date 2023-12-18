Удивит всех: как оригинально вручить подарок в Новый год 2024

Собрали пять самых интересных способов

Удивить близкого человека можно не только интересным презентом, но и необычным способом его дарения. Женский журнал "Клео.ру" собрал несколько вариантов того, как можно оригинально вручить подарок в Новый год 2024 и порадовать важных для себя людей.

1. Сюрприз внутри сюрприза. Можно составить новогодний презент из нескольких частей – тогда человек будет получать удовольствие, открывая каждый из них.

2. Новогодний лабиринт. Сделайте путь из праздничных аксессуаров, по которым человек должен найти свой подарок. Это будет очень увлекательно и весело для вас обоих.

3. Праздничный квест. Придумайте несколько заданий и вопросов, которые должен решить человек, чтобы получить подарок. Это поможет разнообразить процесс дарения подарка.

4. Необычная упаковка. Можно оформить подарок в праздничной фольге в виде сковородки, а внутри будет лежать коробка с украшением. Такой диссонанс вызовет массу положительных эмоций.

5. Карта сокровищ. Поместите подарок в тайное место и нарисуйте карту сокровищ. Важно завуалировать все так, чтобы человеку было интереснее искать.

Ранее астрологи рассказали, какие подарки лучше всего дарить на Новый год.