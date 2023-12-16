Какие желания нельзя загадывать в Новый год

Помыслы человека должны быть чисты

Многие россияне стараются загадать самое сокровенное желание под бой курантов. В ход идут самые смелые ритуалы – лишь бы в предстоящем году все сбылось. Кто-то хочет здоровья для близких, а кто-то – успеха в карьере или любви. Однако существуют такие желания, которые загадывать в Новый год нельзя. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Запрещается загадывать что-то, что может принести боль и страдания другим людям. Например, в новогоднюю ночь не стоит мечтать о том, чтобы кто-то лишился работы или распалась чья-то семья. Это касается и попыток завладеть чьим-то имуществом или деньгами. Такие мечты, даже если и сбудутся, принесут за собой массу неприятностей и проблем. А в некоторых случаях могут привести и к гибели того человека, который его загадал.

В ночь на 1 января 2024 года стоит думать о чем-то добром и светлом, и тогда точно можно будет ждать позитивных перемен. Вселенная благодарит тех, чьи помыслы чисты, и обязательно вручит свой кармический подарок.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно загадывать желание в Новый год.