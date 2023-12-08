Туристка впервые узнала перевод своей татуировки на арабском: стало очень стыдно

В следующий раз она сто раз подумает, прежде чем доверять незнакомым тату-мастерам

Решение на татуировку – довольно серьезный шаг, поскольку полученное изображение проведет с вами всю оставшуюся жизнь. Если, конечно, вы не решитесь его удалить. Знала об этом и туристка из Швеции Кейтлин Делфин, которая, однако, решилась сделать это у незнакомого мастера в чужой стране.



Во время своего тура в Марокко девушка захотела набить на руке на арабском языке надпись как напоминание об этой стране. Однако она не уточнила у мастера значение выбранных символов.

Лишь по возвращении домой Кейтлин выяснила в переводчике, что теперь на ее руке красуется слово... "майонез". По словам туристки, татуировщик точно знал смысл надписи, но ничего не сказал ей. Теперь девушке стыдно за такую "памятную" тату. Своей досадной историей она не преминула тут же поделиться с подписчиками в соцсетях.

В комментариях к ее посту тут же посыпались шуточные фразы: мол, теперь она точно не забудет купить майонез в магазине. Сама Кейтлин, судя по всему, долго на татуровщика не злилась и тоже решила отнестись к ситуации с юмором.

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