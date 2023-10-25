Эти черты вызывают гордость в Новой Зеландии и стыд в России

Путешественница поделилась впечатлениями

Туристки из России после посещение Новой Зеландии удивилась поведению местных мужчин. Она перечислила в личном блоге черты, которыми гордятся мужчины, живущие в островном государстве, но стыдятся наши сограждане.

"Новая Зеландия и Россия предоставляют интересный пример культурной дихотомии", – отметила путешественница.

К примеру, представители сильного пола в Новой Зеландии не стесняются своих слез. По словам блогерши, они совершенно спокойно могут поделиться своими чувствами. Также местные мужчины не стесняются жаловаться на коллег, знакомых или вторую половинку.

"Мужики" в России такими вещами не занимаются, уверена туристка. По ее словам, представителей этого пола с детства учат проявлять мужественность. Открытость в нашей стране может восприниматься как слабость, добавила путешественница.

Также женщина уверена, что новозеландские мужчины проявляют больше заботы о природе и ведут себя осознанно в отношении экономических проблем. На практике это заметно на примере разделенного сбора отходов.

Особое внимание россиянка обратила на более легкое отношение жителей островного государства к гендерным вопросам. Также мужчины в Новой Зеландии предпочитают активный образ жизни

"В России практика показывает, что людей "хватает" только на работу", – уверена туристка.

Наконец, блогерша подчеркнула, что мужчины и женщины в Новой Зеландии равны в плане домашних забот. Однако в нашей стране, по словам россиянки, работы по дому больше взваливаются на представительниц прекрасного пола.

Ранее мы сообщали, что странное поведение жителей Таджикистана шокировало туриста из России.