Куда поехать в ноябре: список самых недорогих курортов

АТОР опубликовал перечень наиболее комфортных по финансам мест для осеннего туризма

Недостаток тепла и ультрафиолета заставляет соскучившихся по лету людей в последний месяц осени искать новый источник солнца, поэтому спрос на туры или самостоятельные поездки в теплые страны вырастает в разы именно в ноябре. Российские туроператоры проанализировали основные направления, бронируемые туристами для отдыха в ноябре.

Новые впечатления, полученные на отдыхе, а также необходимая доза солнца, моря и свежих фруктов помогают россиянам бороться с унынием и бессилием в межсезонье. Отдохнув в ноябре где-нибудь на морском берегу, человек проще переживает зиму.

Выбирая поездку, российские туристы руководствуются самыми разными соображениями. Кому-то нужно отдохнуть наиболее дешево и спокойно. По доступности лидирует по-прежнему Египет как наиболее бюджетное направление. Из туров рангом и ценой повыше спросом пользуется остров Маврикий, потому что находятся туристы, не готовые поступиться комфортом и условиями курорта.

Среди российских туристов, как и прежде, огромной популярностью пользуются ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка – эти направления относительно безопасны для семейного бюджета. Интерес к Египту и Турции снизился, однако благодаря доступным ценам на туры туда по-прежнему продолжают ездить. Близко к лидерам по спросу находятся Малайзия, Китай, Индонезия.

Ранее "Утро.ру" писало, что один популярный у россиян курорт неожиданно стал гораздо дешевле.

