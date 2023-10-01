Объявлены цены на зарубежный отдых в ноябре

Россиянам придется раскошелиться

В ноябре россиянам, желающим отдохнуть в зарубежных странах, придется серьезно раскошелиться. После объявления средних цен стало очевидно, что гостиничные услуги резко подорожают в последнем месяце осени текущего года.

Так, средняя стоимость одной ночи в зарубежных отелях выросла почти в два раза. Россиянам придется переплатить на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если в ноябре 2022 года за проживание в гостинице за границей нужно было заплатить в среднем 6,8 тысяч рублей, то на этот раз придется выложить уже 9,7 тысяч рублей.

Дорожа всего отдых россиянам обойдется в ОАЭ. Там ночь в отеле в среднем будет стоить почти 33 тысяч рублей. Далее следует Франция – почти 14 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Италия, где стоимость гностичного номера в ноябре составит 11,5 тысяч рублей.

Наиболее экономичными вариантами для россиян являются Узбекистан, Белоруссия и Армения. Там цены установятся на уровне 4,8, 5,8 и 6,4 тысячи рублей, соответственно.

"Среди зарубежных направлений наиболее яркую динамику роста показывают страны Азии – Китай и Япония" , – отмечают эксперты.

При этом наиболее популярными направлениями для россиян являются Таиланд с ростом количества бронирований на 60%, Армения, прибавившая 55%, и Италия с результатом плюс 51%.

Кстати, отчаявшиеся россияне согласны отдыхать даже в стране с сомнительной репутацией.