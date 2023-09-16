Столько не зарабатывают: сколько россиянин тратит денег за рубежом

Каникулы нынче обходятся недешево

Практически половина посетивших зарубежные страны россиян в этом году потратили на человека более 200 тыс. рублей. При этом во внутреннем туризме на человека выходит от 50 до 100 тысяч рублей.

Самый популярный зарубежный курорт 2023 года – Турция, где успели побывать 38% российских туристов. Второе место заняла Азия с 23 процентами, страны СНГ немного отстают – 23%. Чаще всего за рубежом отдыхают сотрудники в сфере консалтинга, маркетинга и PR, а также ИТ-специалисты.

Внутренний туризм же облюбовали представители сферы искусств и развлечений, а также строительного сектора. Большинство сотрудников из сельскохозяйственной отрасли, охраны и безопасности предпочитают проводить отпуск за городом или на даче.

Аналитики указывают, что работники, как правило, отправляются в отпуск на новом месте после года с начала своего трудоустройства. Однако с 2022-го наблюдается следующая тенденция: многие отправляются отдыхать, не доработав и 12 месяцев. А еще в 2020 году работники уходили в отпуск в среднем спустя шестнадцать месяцев с первого рабочего дня.