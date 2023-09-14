Куда россияне полетят на новогодние каникулы

Названы самые популярные направления у россиян на Новый год

Новый год является одним из самых любимых и ожидаемых праздников. Одни любят ночь с 31 декабря на 1 января за предновогоднюю суету и подарки, другие – за посиделки с близкими, любимые передачи и вкусные блюда на столе. Но самое главное преимущество этой даты для каждого – сопутствующие ей новогодние каникулы.

Известная народная мудрость гласит: "Как новый год встретишь, так его и проведешь". Зачастую игнорировать это поверье не решаются даже самые заядлые скептики. Что уж говорить про новогодние каникулы, которые часто называют маленькой жизнью. Их, как и ночь с 31-го на 1-е, большинство стараются провести как можно интереснее, чтобы запастись энергией и впечатлениями на весь год.

По данным исследования, многие начали готовиться к Новому году уже сейчас. И речь не о составлении списков продуктов и подарков, а о планировании путешествия. Сервис OneTwoTrip проанализировал запросы россиян и рассказал, куда они полетят на новогодние каникулы.

Как удалось выяснить, самым популярным направлением начала 2024 года стала Москва. Оказалось, что бронированием отелей в столице интересовались 15,4% россиян. На втором месте по востребованности стало более теплое направление – город Сочи. Побывать там на новогодние праздники захотели 15,1% путешественников.

Кроме того, многие россияне делали запросы на отдых в Санкт-Петербурге. Согласно статистике, провести каникулы там изъявили желание 11,7% туристов. Также популярными направлениями на праздничные выходные стали Красная Поляна, Калининград, Казань, Архыз, Шерегеш и несколько других городов. А самым желанным для отпуска в новогодние праздники городом за границей оказался Дубай.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Евросоюз смягчил запрет россиянам ввозить личные вещи.