Евросоюз смягчил запрет россиянам ввозить личные вещи

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Новости о том, что отныне гражданам нашей страны при поездках в европейские государства запрещено брать с собой некоторые личные вещи, а также перемещаться на машинах на российских номерах, привели людей в недоумение. Еврокомиссия сделала некоторые корректировки в хамских правилах.
Сообщается, что из скандального документа исчезла формулировка про "категорический запрет". Об этом пишет информационный ресурс "Свободная пресса".
Так, европейцы планируют рассматривать возможность конфискации личных вещей отдельно в каждом случае, поясняет телеканал "360".
Как напоминает телеканал RT, ранее европейские политики решили запретить гражданам России ввоз косметики, мобильных телефонов и других личных вещей.
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