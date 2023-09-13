Евросоюз смягчил запрет россиянам ввозить личные вещи

Беснование европейцев поражает общественность

Новости о том, что отныне гражданам нашей страны при поездках в европейские государства запрещено брать с собой некоторые личные вещи, а также перемещаться на машинах на российских номерах, привели людей в недоумение. Еврокомиссия сделала некоторые корректировки в хамских правилах.

Сообщается, что из скандального документа исчезла формулировка про "категорический запрет". Об этом пишет информационный ресурс "Свободная пресса".

Так, европейцы планируют рассматривать возможность конфискации личных вещей отдельно в каждом случае, поясняет телеканал "360".

Как напоминает телеканал RT, ранее европейские политики решили запретить гражданам России ввоз косметики, мобильных телефонов и других личных вещей.

Источник: Еврокомиссия ✓ Надежный источник

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