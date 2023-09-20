Отчаявшиеся россияне согласны отдыхать в стране с сомнительной репутацией

Отчаявшиеся россияне согласны отдыхать в стране с сомнительной репутацией
Фото: www.unsplash.com
Жители России всегда активны в вопросах туризма

Тяжелая ситуация на международной арене привела к тому, что россияне на несколько лет лишились возможности путешествовать. Сначала по туристическому сектору ударил пресловутый COVID-19, затем россияне встретились с жесткими ограничениями со стороны европейских государств. Такое положение дел вынуждает людей искать новые места для отдыха.

Так, стало известно, что популярность набирает весьма не привычное направление для путешествий – все больше россиян готовы отправиться в Иран. Стоит отметить, что раньше эту страну рассматривали для отдыха разве что туристические авантюристы. Строгие мусульманские запреты, специфическое отношение к женщинам и ряд других нюансов создали сомнительную репутацию у Ирана, так что массовый российский турист туда не ездил.

Однако времена меняются. Известно, что первая сборная группа наших туристов улетит в Иран по безвизовому режиму до конца сентября. Также страной интересуются индивидуальные путешественники. Цена на такой отдых составит порядка 150 тысяч рублей за неделю, а вот групповые туры – примерно в три раза дешевле.

К слову, ранее стало известно, как наших сограждан обманывают в аэропортах. Одна привлекательная услуга может стоить человеку серьезных денег, а вот толку от нее никакого.

Источник: Правда.ру ✓ Надежный источник

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