Странное поведение жителей Таджикистана шокировало туриста из России

Блогер рассказал об интересном случае

В Таджикистане проживает меньше таджиков, чем во всем мире, а большинство представителей древнего азиатского народа, если покидают родину, то направляются в нашу страну. Отсюда и повышенный интерес граждан к России и русским, которые приезжают в качестве туристов на их родину.

Об этом рассказал российский блогер, посетивший дружественную республику. Как оказалось, туриста шокировало странное поведение местных жителей.

"В Таджикистане не привыкли, что к ним могут приезжать туристы – и тем более, туристы из России", – отметил путешественник.

По словам блогера, таджики проявляли к нему интерес, но в хорошем смысле. Он высоко оценил открытость местных жителей и готовность идти на контакт с иностранцами.

Однако иногда открытость была чрезмерной. Турист весьма удивился, что в некоторых горных селениях ему несколько раз предлагали пожениться на таджикской девушке. По словам россиянина, приходилось вежливо отказываться.

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