Путешественница из РФ поделилась секретом счастливой жизни итальянок

И призвала россиянок брать пример

Путешественница из РФ и автор Дзен-канала "Одна в чужом городе" попыталась вдохновить соотечественниц на счастливую жизнь. В этом ей помог образ итальянок, которые обладают невероятным чувством удовлетворенности собой. Именно этот фактор является главным инструментом на пути к успеху.



Девушка считает, что россиянкам просто необходимо перенять черты и привычки итальянок. К таковым она отнесла высокую самооценку. Жительницы средиземноморского государства с легкостью принимают любовь и не сомневаются в своей ценности, что благотворно сказывается на их ментальном здоровье.

Еще одним правилом счастья является независимость во внешности. Итальянки не придерживаются определенных стандартов красоты, а также не допускают критики со стороны противоположного пола. Путешественница считает, что россиянкам тоже стоит прекратить искать изъяны в отражении зеркала и принять себя.

По мнению туристки, россиянкам следует обратить внимание и на отношение европеек к браку. Последние не торопятся выйти замуж и серьезно подходят к выбору партнера. Они не боятся остаться одни и не "цепляются" за мужчин, сохраняя свою независимость.

Подобной схемы итальянки придерживаются и при принятии решений. Они руководствуются исключительно своими желаниями, в то время как жительницы России зачастую позволяют другим влиять на свой выбор.

В сфере красоты у итальянок тоже есть чему поучиться: простые и естественные прически, эффектные аксессуары и стильная обувь. Однако и в этом вопросе девушки стремятся сохранить индивидуальность и игнорируют общественные стандарты.