Особенность индийских мужчин взбесила российскую туристку

Женщина, побывавшая в этой красочной стране, неприятно удивилась странной привычке местных

Россиянка провела три недели в стране слонов, красивых танцев и активной киноиндустрии. Однако ложка дегтя все же испортила ей красочные впечатления от поездки. И виной тому менталитет индийских мужчин.

Туристка рассказала, что местные жители совершенно не воспринимают отказ. Слова "нет" в их лексиконе будто бы вовсе не присутствует. Так, например, ее приглашал один индиец провести время вдвоем. Несколько отказов подряд его не убедили, мужчина еще долго рекламировал собственное предложение и пытался уговорить непреклонную россиянку.

Второй случай был в ночном транспорте. Туристка ехала ночью в автобусе и молодой человек рядом активно навязывал ей свое гостеприимство, настаивая, чтобы россиянка остановилась у него и его невесты.

По словам путешественницы, в Индии такие инциденты постоянны. Для местных мужчин белокожие девушки – почти голливудские звезды, так что попытки познакомиться и просьбы о совместном фото здесь на каждом шагу.



"Они могли идти за мной минут пять-десять, вставать на колени и умолять", – рассказала россиянка.



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