Россиянка слетала на Кубу и осталась в шоке

Путешественница поделилась впечатлением от местной недвижимости

Нет стекол и ставен, а стены облупленные – россиянка привезла из путешествия на Кубу непередаваемые эмоции, в том числе и от местной недвижимости. Об этом женщина рассказала в своем блоге.

Местные живут в обшарпанных зданиях, которые визуально напоминают наши хрущевки. Окон в таких домах чаще всего нет, а ремонта дом не видел десятилетиями. Стекла – слишком дорогие для местных жителей, да и зачем, если на улице постоянная жара – поделилась путешественница.

Кубинские постройки жительница сравнила с хрущевками не просто так. Как оказалось, многие дома строились из бетонных панелей при поддержке Советского Союза. При этом россиянка отмечает, что внутри дома выглядят еще хуже и сравнила их с трущобами.

В блоге девушка также рассказывает, что новые постройки можно пересчитать по пальцам, а местные в основном живут в старинных домах, которые когда-то были роскошными особняками. А вот новостройки предпочитают сдавать туристам. Такое жилье выглядит хоть немного приличнее, и на нем можно заработать.

Несмотря на это, многие выбирают карибский отдых и летают туда годами. Ранее на одном из курортов Кубы утонул известный российский рокер.