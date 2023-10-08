Известный российский рокер утонул на Кубе

Артиста подвело сердце

Очередная трагическая история произошла в культурной сфере. Накануне, 7 октября, стало известно о смерти популярного российского панк-рокера Андрея Серебренникова.



Звездный артист отправился отдохнуть на жаркие кубинские пляжи вместе со своей семьей. К сожалению, судьба распорядилась так, что эта поездка стала последней для фронтмена популярного музыкального коллектива "Панки по пьянке".



О трагическом происшествии рассказал бывший участник группы Павел Здравомыслов. Жизненный путь ныне покойного артиста завершился на 61-м году. Уход звезды стал страшным и неожиданным ударом для его семейства.



По предоставленной информации, музыкант скончался из-за резкого ухудшения работы сердца. Андрей отправился поплавать, неожиданно ему стало плохо, случился сердечный приступ. Выйти из воды музыкант уже не смог. Трагическое событие произошло несколько дней назад, 3 октября. Поклонники и коллеги артиста скорбят вместе с его безутешными родственниками.



Напомним, сегодня также стало известно о смерти знаменитой российской актрисы и сценариста.

