Узнали спустя несколько дней: умерла знаменитая российская актриса

Узнали спустя несколько дней: умерла знаменитая российская актриса
Фото: www.unsplash.com
Звезды не стало на 55-м году

Течение жизни складывается так, что практически каждый день в информационном пространстве появляются печальные новости о смерти известных культурных деятелей. Так, появилась информация о завершении земного пути знаменитой российской актрисы Марианны Факторович.

Талантливая россиянка, которая не только играла в кино, но и писала сценарии к кинофильмам, не дожила до 55-летнего юбилея. Жизненный путь знаменитости оборвался в 54 года. Для родных и близких Марианны ее уход стал невосполнимой потерей. Вместе с родственниками скорбят коллеги и поклонники звезды.

Широкому зрителю артистка стала известна после выхода на экраны криминального телесериала с Сергеем Селиным "Прощай, "макаров"!". Покойная звезда не только снималась в этой киноленте, но и была одним из ее создателей.

Удивительно, но широкая общественность узнала о смерти актрисы далеко не сразу. По имеющейся информации, звезда испустила дух еще 3 октября, однако новость о трагедии появилась только спустя несколько дней.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды "Тихого Дона".

Источник: Кино-театр.ру ✓ Надежный источник

Израиль в состоянии войны: Нетаньяху выступил с заявлением

Премьер пообещал Газе заплатить цену, которую та "никогда не знала"

Лукашенко неожиданно одобрил поведение Зеленского перед НАТО

Других вариантов у Киева уже не остается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей