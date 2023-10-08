Узнали спустя несколько дней: умерла знаменитая российская актриса

Звезды не стало на 55-м году

Течение жизни складывается так, что практически каждый день в информационном пространстве появляются печальные новости о смерти известных культурных деятелей. Так, появилась информация о завершении земного пути знаменитой российской актрисы Марианны Факторович.



Талантливая россиянка, которая не только играла в кино, но и писала сценарии к кинофильмам, не дожила до 55-летнего юбилея. Жизненный путь знаменитости оборвался в 54 года. Для родных и близких Марианны ее уход стал невосполнимой потерей. Вместе с родственниками скорбят коллеги и поклонники звезды.



Широкому зрителю артистка стала известна после выхода на экраны криминального телесериала с Сергеем Селиным "Прощай, "макаров"!". Покойная звезда не только снималась в этой киноленте, но и была одним из ее создателей.



Удивительно, но широкая общественность узнала о смерти актрисы далеко не сразу. По имеющейся информации, звезда испустила дух еще 3 октября, однако новость о трагедии появилась только спустя несколько дней.



К слову, ранее стало известно о смерти звезды "Тихого Дона".

