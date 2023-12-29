Женщина пришла в ужас, когда нашла причину дискомфорта в ухе

Женщина пришла в ужас, когда нашла причину дискомфорта в ухе
Фото:freepik.com
Такого не ожидали даже врачи

Британка Люси Уайлд обратилась к врачам с жалобами на дискомфорт в ушной раковине. Она рассказала медикам, что все началось с легкого потрескивания в правом ухе, которое со временем переросло в боль. В больнице города Сейл, как и ожидалось, ей поставили диагноз "воспаление" и отправили домой. Однако спустя время, когда лекарство 30-летней девушке не помогло, она решила самостоятельно проверить, что ее беспокоит. Очень кстати у Люси была небольшая камера. 

"Когда я увидела изображение [с камеры], я была в полном ужасе. Я понятия не имела, что это такое",  —  поделилась воспоминаниями девушка. 

Глубоко в ухе Уайлд увидела живого паука, который за это время сплел гнездо. По словам девушки, насекомое было крупным, примерно как ноготь мизинца. Люси была в шоке от находки и снова побежала к врачу.

Девушка вспоминает, что операция далась тяжело, была очень болезненной, и ее даже несколько раз стошнило. Уайлд призналась, что ей было бы легче снова родить, чем пережить такую встречу с хирургами снова. 

Кроме того, насекомое в ухе Люси Уайлд вызвало сильнейшую инфекцию. Так что ей пришлось задержаться в больнице еще на несколько дней, а после продолжить лечение дома. 

Ранее мы рассказывали о россиянке, которая слетала на Кубу и осталась в шоке от словий проживания людей.

Источник: The Sun ✓ Надежный источник
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