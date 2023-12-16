Раскрыт способ защитить мозг от болезней

Нужно придерживаться двух важных правил

Оставаться активным и полным сил в пожилом возрасте, пожалуй, хотел бы каждый человек. И особое значение в этом играет сохранность мозга здоровым. Ученые нашли способ, благодаря которому можно защитить орган от дегенеративных болезней. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

Оказалось, что более активные в физическом и социальном плане люди реже страдают от деменции. Такой стиль жизни, в некотором роде, защищает энторинальную кору головного, которую недуг поражает одной из первых. Она практически не меняет свою тощину с годами, в отличие от тех случаев, когда человек ведет более замкнутый и малоактивный образ жизни.

Теперь для профилактики болезни Альцгеймера пожилым людям советуют заниматься спортом, а также вести активную общественную жизнь.

Ранее врачи рассказывали, что неуклюжесть может быть симптомом деменции.

Источник: Ридлайф.ру
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