Добрые люди реже страдают деменцией: и вот почему

Исследователи нашли связь

Американские ученые всерьез озабочены проблемой деменции. С ростом продолжительности жизни такие недуги у людей стали проявляться чаще. Специалисты попытались установить, есть ли какая-то связь между личностными особенностями человека и риском возникновения дегенеративных недугов, и такую корреляцию им все же найти удалось. Об этом сообщает портал Ридлайф.ру.

Как оказалось, добрые люди реже страдают от деменции. Среди самых распространенных черт встречаются добросовестность и жизнерадостность, инициативность. Это подтвердили данные тестов порядка 44 тысяч испытуемых. При это чаще всего возрастные изменения в работе мозга фиксировались у людей с высокими показателями невротизма.

Исследователи считают, что некоторые характеристики личности способны делать людей более устойчивыми к последствиям, которые влекут за собой болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные заболевания.

