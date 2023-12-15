От чего помогут разные чаи: ответ нутрициолога

Как отмечает эксперт, каждый напиток эффективен для определенной цели

Чай – крайне привычный для каждого напиток, без которого не обходится ни один ужин или прием десерта. Сортов чая существует великое множество, что нередко вызывает споры о том, какой из них все-таки полезнее. Попробуем разобраться вместе с нутрициологом Ириной Митрофановой.

По ее словам, в равных пропорциях полезен любой чай. Все зависит от того, какую цель преследовать.

Белый чай нормализует уровень сахара и холестерина в крови, полезен при диабете. Улучшает состояние кожи, заживляет раны, обладает антибактериальным эффектом. Рекомендуется как успокоительное средство.

Желтый чай повышает иммунитет, даёт прилив сил и энергии. Обладает антидепрессивным действием, улучшает работу мозга и память. Способствует заживлению ожогов и ран.

Зеленый чай, как отмечает Митрофанова в беседе с "Пятый канал", полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, укрепляет стенки сосудов. Снижает уровень холестерина, регулирует давление, борется с лишним весом.

Красный чай (ройбуш) богат витамином С и почти не содержит кофеина. Он эффективно борется со старением, успокаивает нервы, обладает антиаллергическим действием. Полезен при проблемах со сном, анемии, мочекаменной болезни.

Чёрный чай содержит витамины А, К, группы В. Улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает тонус и настроение за счёт кофеина и серотонина. Вместе с тем, при глаукоме его следует пить осторожно, так как он повышает внутриглазное давление.

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