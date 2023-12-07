Зеленый или черный чай: что полезнее?

Каждый из напитков оптимален для разных целей

Зеленый и черный чай являются самыми популярными и распространенными сортами в мире. Однако споры настоящих ценителей этого напитка не прекращаются по сей день: бытует мнение, что зеленый чай полезнее для нервной системы, а черный бодрит, как кофе, и пользы для организма не несет. Мы выяснили, как обстоят дела на самом деле.

И зеленый, и черный чай богаты антиоксидантами и полифенолами. Эти вещества улучшают работу сердца и сосудов, снижают уровень плохого холестерина, помогают профилактике инфарктов и инсультов.

В зеленом чае присутствует мощный антиоксидант EGCG. Он защищает от онкологических и нейродегенеративных заболеваний, а также стимулирует иммунитет и снижает усталость.

Черный чай богат теафлавинами, усиливающими антиоксидантную защиту и уменьшающими хрупкость сосудов. Кроме того, эти вещества способствуют расщеплению жиров.

Таким образом, выбирать между ними стоит, исходя из конкретных потребностей: зеленый чай – при жаре, для витаминов и аминокислот, черный чай – в холод, для кофеина и согревания организма.

Не меньшую роль играет и само приготовление напитка: чистота воды, температура нагрева, продолжительность заваривания.

Ранее сообщалось, что неправильное приготовление чая может вызвать рак.