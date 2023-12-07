Зеленый или черный чай: что полезнее?

Зеленый или черный чай: что полезнее?
Фото: Bulkin Sergey/Russian Look/www.globallookpress.com
Каждый из напитков оптимален для разных целей

Зеленый и черный чай являются самыми популярными и распространенными сортами в мире. Однако споры настоящих ценителей этого напитка не прекращаются по сей день: бытует мнение, что зеленый чай полезнее для нервной системы, а черный бодрит, как кофе, и пользы для организма не несет. Мы выяснили, как обстоят дела на самом деле.

И зеленый, и черный чай богаты антиоксидантами и полифенолами. Эти вещества улучшают работу сердца и сосудов, снижают уровень плохого холестерина, помогают профилактике инфарктов и инсультов.

В зеленом чае присутствует мощный антиоксидант EGCG. Он защищает от онкологических и нейродегенеративных заболеваний, а также стимулирует иммунитет и снижает усталость.

Черный чай богат теафлавинами, усиливающими антиоксидантную защиту и уменьшающими хрупкость сосудов. Кроме того, эти вещества способствуют расщеплению жиров.

Таким образом, выбирать между ними стоит, исходя из конкретных потребностей: зеленый чай – при жаре, для витаминов и аминокислот, черный чай – в холод, для кофеина и согревания организма.

Не меньшую роль играет и само приготовление напитка: чистота воды, температура нагрева, продолжительность заваривания. 

Ранее сообщалось, что неправильное приготовление чая может вызвать рак.

Источник: Общественная служба новостей
По теме

Эксперт шоу "60 минут" погиб при подозрительных обстоятельствах

Мужчина был известен своими резкими заявлениями

Брежнева выставила жесткий ультиматум россиянам

Знаменитость не спешит отрекаться от своей российской аудитории

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей