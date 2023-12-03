Эти тонизирующие напитки прекрасно заменят кофе по утрам

Эксперты советуют отказаться от потребления кофеина или хотя бы сократить его и предлагают альтернативу

Для многих из нас чашка ароматного кофе по утрам – непременный ритуал, без которого день начаться не может. Кто-то варит крепкий черный кофе и пьет его с сигаретой, кто-то делает себе капучино и завтракает с вкусной выпечкой. Но этот напиток полезен не всем. Эксперты нашли способ заменить традиционную утренний кофе альтернативными напитками.

Когда сложно проснуться, хочется выпить пару чашек эспрессо, а то и побольше. Однако доктора советуют не злоупотреблять кофеином, потому что переизбыток его организму на пользу не идет. Как минимум это ведет к повышению тревожности или напряженности, как максимум – способен вызвать гормональные перебои и дисбаланс, что тоже ни к чему хорошему не приведет.

Тем, кто решил по какой-то причине сократить число выпитых за день чашек кофе, могут обратить внимание на травяные чаи. Тонизируют они ничуть не хуже кофеина, при этом не содержат его совсем, поскольку обладают натуральным стимулирующим эффектом.

Так, например, эксперты называют следующие травы с тонизирующим действием: мелисса, розмарин, эхинацея, зверобой, саган-дайля, иван-чай и другие.

Кстати, если нет возможности или силы воли отказаться от кофе, можно продолжать пить его, но запомните маленькую хитрость: не пейте кофе натощак, перед тем, как опустошить чашечку эспрессо или капучино, выпейте стакан воды.

Ранее мы писали, каким категориям людей вообще не стоит пить кофе.



