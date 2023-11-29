Вот почему нельзя выбрасывать кофейную гущу

Вот почему нельзя выбрасывать кофейную гущу
Creativ Studio Heinemann/www.globallookpress.com
О таком свойстве этой субстанции никто не догадывался

Американские ученые наконец открыли способ предупредить возникновение таких расстройств нервной системы, как болезни Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона. Все решение – это кофейная гуща, в огромных массах выбрасываемая из жилых домов и офисов во всех странах мира.

Так, ученые установили, что из кофеиновой кислоты, которую получают из молотых зерен после обработки, можно создать  углеродные квантовые точки (CACQD). Они защищают нервные клетки в мозге от повреждений вследствие ожирения, биологического старения, воздействия пестицидов и химических веществ в окружающей среде благодаря особым свойствам.

Дело в том, что кофейная кислота относится к полифенолам, которые богаты антиоксидантами. А уникальность кофейной кислоты в ее способности преодолевать гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) – он является главным звеном между кровотоком и центральной нервной системой, как пишет gazetametro.ru.

На самых ранних стадиях, уверены исследователи, эта гуща полностью предотвращает развитие заболеваний нейродегенеративной группы. 

Для формирования тех самых углеродных точек ученые готовили образцы гущи в лабораторных условиях при температуре в 200 градусов.

Источник: Environmental Research (ER) ✓ Надежный источник

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