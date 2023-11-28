Ученые выявили неожиданный вред от кофе

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Постоянное и многократное употребление кофеина плохо влияет на предрасположенность мозга к обучению. Мозговая пластичность, необходимая для запуска процессов памяти и учебы, снижается. Это обнаружили американские ученые, проводившие соответственное исследование.
Кофеин, содержащийся в чае, кофе и газированных напитках, давно известен тонизирующими свойствами и способностью повышать концентрацию внимания. Однако до сих пор не разбирались в его влиянии на способность мозга к адаптации и изменениям.
В исследовании участвовали 20 человек, четверо из которых не употребляли кофеин регулярно. Всех подопытных подвергали методу, используемому для проверки мозговой пластичности. В результате оказалось, что у тех, кто не потреблял кофеин, реакция мозга на стимуляцию усилилась, а у любителей чашечки стимулирующего напитка эффект оказался значительно меньше.
Ученые признаются, что пока что их выводы не могут признаваться полностью достоверными, к тому же фактическое содержание кофеина в крови участников не отмечалось, а исследование велось на основе их личной оценки потребления кофеина. Но совершенно ясно, говорят ученые, что необходимы дополнительные исследования связи между пластичностью мозга и влиянием на нее стимуляторов.
Ранее мы писали, что есть категории людей, которым кофе совершенно противопоказан.
Актер пришел в шок от поведения коллеги
Метеоролог рассказал, что случилось в середине 19 века в Крыму