Ученые выявили неожиданный вред от кофе

На Западе доказали, что употребление слишком большого количества кофе снижает способность к обучению

Постоянное и многократное употребление кофеина плохо влияет на предрасположенность мозга к обучению. Мозговая пластичность, необходимая для запуска процессов памяти и учебы, снижается. Это обнаружили американские ученые, проводившие соответственное исследование.

Кофеин, содержащийся в чае, кофе и газированных напитках, давно известен тонизирующими свойствами и способностью повышать концентрацию внимания. Однако до сих пор не разбирались в его влиянии на способность мозга к адаптации и изменениям.

В исследовании участвовали 20 человек, четверо из которых не употребляли кофеин регулярно. Всех подопытных подвергали методу, используемому для проверки мозговой пластичности. В результате оказалось, что у тех, кто не потреблял кофеин, реакция мозга на стимуляцию усилилась, а у любителей чашечки стимулирующего напитка эффект оказался значительно меньше.

Ученые признаются, что пока что их выводы не могут признаваться полностью достоверными, к тому же фактическое содержание кофеина в крови участников не отмечалось, а исследование велось на основе их личной оценки потребления кофеина. Но совершенно ясно, говорят ученые, что необходимы дополнительные исследования связи между пластичностью мозга и влиянием на нее стимуляторов.



Ранее мы писали, что есть категории людей, которым кофе совершенно противопоказан.

