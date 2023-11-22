Этим категориям людей категорически нельзя пить кофе

На здоровье людей с этими проблемами кофеин влияет не лучшим образом

Для многих утренняя чашка кофе – это святой ритуал. Кто-то сочетает его с завтраком, кто-то с сигаретой и чтением новостей. Но почти все пьют кофе, чтобы проснуться и зарядиться на целый день. Однако есть группы людей, которым лучше отказаться от крепкого ароматного напитка.

Так, первые, кому стоит забыть про эспрессо, капучино или латте, это люди, не переносящие кофеин. Их организм не может перерабатывать его эффективно, поэтому чашка кофе для таких людей обернется поднявшимся давлением, эмоциональным перевозбуждением и дрожащими мышцами. Причем пройдет такое неприятное состояние нескоро, симптомы могут проявляться до десяти часов кряду.

Не стоит пить даже одну чашку кофе в день людям, которые страдают тревожностью в той или иной степени. Дело в том, что кофеин, в отличие от, скажем, чая с мятой, не успокоит состояние тревожности, а наоборот усилит его и с огромной вероятностью может привести к панической атаке, унять которую будет гораздо сложнее.

И, конечно, забыть, и надолго, о чашечке вкусного кофе утром или в течение дня стоит женщинам, ожидающим ребенка. Беременность и кофе плохо совместимы, поскольку кофеин способен крайне негативно повлиять на самочувствие как будущей матери, так и растущего в ее чреве плода.

Ранее мы рассказывали о том, почему растворимый кофе не оказывает бодрящего эффекта, а напротив, вызывает излишнюю сонливость.

