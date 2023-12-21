Какие продукты помогают в борьбе с гриппом и простудой

Правильное питание защитит от хворей

Зимний период в самом разгаре, а вместе с ним в нашей стране традиционно подскакивают показатели заболеваемости. Осенью и зимой многие россияне простывают. Сниженный иммунитет может привести к таким серьезным заболеваниям, как грипп. Правильное питание позволит поддержать организм в такое нелегкое время и защитит его от опасных заболеваний.



Полезными советами по данному вопросу поделился известный российский врач Александр Умнов. Специалист отметил, что ряд простых продуктов помогает поддержать организм и подготавливает его к неприятной встрече с инфекциями, а также борется с начавшейся болезнью.



В первую очередь, если заболевание уже одолело человека, очень важно полноценно и сбалансировано питаться. Нужно следить, чтобы в рационе было достаточное количество белков, жиров и углеводов.



В борьбе с болезнями себя отлично зарекомендовали такие продукты, как изюм, брусника, льняная каша, нежирная рыба, твердый сыр. Также важно употреблять овощи и фрукты, в которых содержится много витамина А и С. Речь идет о хорошо известных всем апельсинах, лимонах, а также о зеленом луке и моркови.



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