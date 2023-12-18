Внимательно на состав: такие продукты никогда не покупаем

Внимательно на состав: такие продукты никогда не покупаем
Фото: unsplash.com
Медики рассказали, какой добавки в составе приобретаемых товаров стоит решительно избегать

Нередко, идя за покупками в супермаркет или заказывая что-то онлайн, мы не обращаем внимания на состав. Как оказалось, совершенно зря. Врачи предупреждают об опасности приобретения продуктов, если на этикетке имеется эта надпись.

Терапевт Елена Малышева и ее коллеги-медики рассказали, что в составе некоторых продуктов имеется краситель, обозначаемый кодом Е171.

Соведущий Малышевой, врач Михаил Коновалов, объяснил, что Е171 пользуется популярностью у производителей. Они добавляют ее в зубную пасту, лекарства, жвачки, кондитерку. А третий ведущий программы, иммунолог Андрей Продеус, уточнил, что добавка Е171 может увеличить риск развития рака ЖКТ или привести к поражению тканей почек и селезенки.

Сама же Елена Малышева подытожила, что нужно как можно внимательнее читать состав на упаковках приобретаемых продуктов и избегать покупки тех, где красуется предупреждающий код. Кроме того, Малышева добавила, что пищевая добавка Е171 может скрываться и под другим названием: часто ее подписывают как диоксид титана. Поэтому внимательно смотрим на состав и такие продукты никогда не покупаем.

Ранее мы писали, что ведущие программы "Жить здорово" доказали видимое преимущество размеренного и расслабленного образа жизни для организма, особенно после пережитого стресса.

Источник: Жить здорово! ✓ Надежный источник
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