Польза лени научно доказана докторами: в чем преимущество

Кардиологи и терапевты привели аргументы в пользу энергосберегающего времяпрепровождения

Иногда нам хочется забыть про дела и заботы, улечься на диван с котиком или книжкой и так провести несколько часов. Те, кто уже собрался пристыдить лентяя, подождите: Елена Малышева, ведущая программы "Жить здорово", вместе с коллегами по эфиру назвали аргументы в пользу ленивого образа жизни.

По словам специалистов, лень – это всего лишь один из видов защитной реакции нашего организма на стресс. Как только мы, понервничав или попереживав, оказываемся в состоянии ленивой расслабленности, нормализуется давление, снижается уровень стресса. Кроме того, такое состояние сильно уменьшает риск появления инсульта, гипертонии, тромбоза или инфаркта.

В минуту стресса организм тратит немало энергии, и ее после этого надо восстановить. Поэтому, если имели место важные события, требующие волнения, или серьезные достижения, то необходимо дать организму время прийти в себя и как следует полениться. Кстати, ленящиеся люди в 14 раз чаще размышляют о предстоящих задачах и у них повышенная креативность.

Однако врачи напоминают, что полезна лень именно после стресса или продуктивной работы. А если она нападает на человека постоянно, то тут впору забеспокоиться: либо пришла депрессия, либо проблемы с сердцем: когда оно плохо работает, сил ни на что нет. Еще один вариант, почему почти все время ничего не хочется делать, это недостаточность надпочечников либо признак анемии.

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