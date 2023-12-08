Ни в коем случае не запивайте лекарства этим: врачи предупреждают

Врачи раскрыли главную ошибку людей, пьющих лекарства: чего никогда нельзя делать

Болеть не любит никто, это понятно. Поэтому при недомогании или хвори мы бежим к врачу за рецептом. А таблетки и прочие лекарства, назначенные нам докторами, обычно пьем безропотно. Но просто так проглотить таблетку очень сложно, и как правило, ее советуют запивать. Но только водой!

Причина, по которой для запивания годится только чистая вода, одна, но очень важная: только вода застрахована от вступления в химические реакции с препаратами. Чай, кофе и другие напитки совершенно не помогают организму принимать таблетки. Особенно вреден при приеме лекарств кофе, потому что он почти до нуля сводит эффективность таблеток и превращает их в пустышки.

Если вам предстоит выпить лекарство, а вы только что с удовольствием употребили чашечку ароматного капучино или эспрессо, подождите полчаса-час и только после этого пейте таблетки. Иначе толку от выпитых антидепрессантов или обезболивающих не будет никакого.

Соки тоже не помогают организму. Они плохо влияют на растворимость и усвоение препаратов, а молоко из-за большого содержания кальция сильно снижает эффективность действующего вещества лекарственного препарата.

Поэтому не стоит хватать любую подвернувшуюся емкость с напитками и запивать ими таблетки. Не поленитесь и пойдите налить себе стакан воды. Она поможет проглотить лекарство, а вот мешать его усвоению не будет точно.

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