Живую елку опасно ставить дома – предупреждение врача

Живую елку опасно ставить дома – предупреждение врача
Фото: www.unsplash.com
Халатность может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Новогодняя елка – один из главных атрибутов празднования любимого торжества россиян, Нового года. Многие стараются разместить дома непременно живое новогоднее дерево. Появление ароматной елочки дома добавляет украшенной квартире особый шарм и поднимает праздничное настроение. Однако натуральная елка может нанести серьезный удар по здоровью. С предупреждением выступила известный российский терапевт Наталья Корягина.

Медицинский эксперт обратила внимание, что натуральная елка дома может испортить все новогоднее настроение, так как опасна для людей, проживающих в украшенной квартире. Дело в том, что достаточно часто россияне жалуются медикам на симптомы заболевания, которое получило название "синдром рождественской елки". Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Речь идет о сильной аллергической реакции на дерево. Аллергия развивается из-за плесени, которая растет на стволе. Симптомами являются боль в груди, насморк, зуд, проблемы с дыханием и кашель. Люди, страдающие хроническими заболеваниями дыхательных путей, находятся в зоне риска и могут слечь с серьезным недомоганием.

Для того чтобы минимизировать негативные последствия, лучше отдать предпочтение искусственному новогоднему дереву. Если очень хочется поставить живую елку, перед установкой ее нужно хорошенько вымыть, высушить, а после праздника убрать из дома.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом нежнейшего салата с курицей и курагой.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

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