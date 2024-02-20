Экономист Кричевский: квартиры в России подешевеют после 2024 года

Российским квартирам предреки ценовой спад
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Однако перед этим цены поднимутся

В этом году рынок недвижимости еще удивит россиян и покажет дальнейший рост в стоимости. По мнению экономиста Алексея Кричевского, в особенности подорожает "первичка". Пока что девелоперы располагают инструментами давления на россиян.

Впрочем, дальнейший рост цен в 2024-м будет обусловлен массовым анонсированием населению скорого завершения льготных программ, о котором трубят со всех сторон. Поэтому логика девелоперов, агрессивно рекламирующих новостройки, будет следующая: льготы завершаются, и с таким уровнем платежей, который предлагается сейчас, в дальнейшем приобрести жилье будет нереально.

Однако в дальнейшем рынок недвижимости изменится в ценовом уровне из-за ожидаемой стагнации. После этого цены медленно поползут вниз. Поэтому желающие купить квартиру – особенно "вторичку" – могут немного повременить с покупкой и еще покопить средства. На фоне низкого спроса населения ставка и средняя стоимость жилья просядут к концу 2024 года, указывает телеканал "360".

"Запомните две вещи. Первое: если покупаете для себя и нужно срочно улучшать условия, не думайте, а делайте. Через некоторое время сможете рефинансироваться. Второе: помните, что покупка для себя – не инвестиция. Не рассчитывайте, что квартира при перепродаже позднее отобьет все вложения и даст прибыль", – предупредил эксперт.

Кричевский прогнозирует продление семейных ипотечных программ еще на несколько лет. Однако лимиты, по всей видимости, будут ужесточены. Программа будет комбинироваться с тем, что предлагает рынок.

Источник: ФедералПресс ✓ Надежный источник
По теме

Марина Александрова покинула Россию и сделала признание: "Я сбежала"

Артистка забрала с собой всю семью

В США сделали удивительный вывод о Путине

Каждый шаг нашего президента сильно интересует Запад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей