Экономист Кричевский: квартиры в России подешевеют после 2024 года

Однако перед этим цены поднимутся

В этом году рынок недвижимости еще удивит россиян и покажет дальнейший рост в стоимости. По мнению экономиста Алексея Кричевского, в особенности подорожает "первичка". Пока что девелоперы располагают инструментами давления на россиян.

Впрочем, дальнейший рост цен в 2024-м будет обусловлен массовым анонсированием населению скорого завершения льготных программ, о котором трубят со всех сторон. Поэтому логика девелоперов, агрессивно рекламирующих новостройки, будет следующая: льготы завершаются, и с таким уровнем платежей, который предлагается сейчас, в дальнейшем приобрести жилье будет нереально.

Однако в дальнейшем рынок недвижимости изменится в ценовом уровне из-за ожидаемой стагнации. После этого цены медленно поползут вниз. Поэтому желающие купить квартиру – особенно "вторичку" – могут немного повременить с покупкой и еще покопить средства. На фоне низкого спроса населения ставка и средняя стоимость жилья просядут к концу 2024 года, указывает телеканал "360".

"Запомните две вещи. Первое: если покупаете для себя и нужно срочно улучшать условия, не думайте, а делайте. Через некоторое время сможете рефинансироваться. Второе: помните, что покупка для себя – не инвестиция. Не рассчитывайте, что квартира при перепродаже позднее отобьет все вложения и даст прибыль", – предупредил эксперт.

Кричевский прогнозирует продление семейных ипотечных программ еще на несколько лет. Однако лимиты, по всей видимости, будут ужесточены. Программа будет комбинироваться с тем, что предлагает рынок.