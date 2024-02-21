Российские ритейлеры пожаловались на продажу яиц россиянам в убыток себе

Торговые сети ответили россиянам на жалобы по поводу резкого подорожания яиц
Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Рынок утверждает, что действует в ущерб себе

Отечественные ритейлеры утверждают, что продают яйца с отрицательной наценкой – то есть по стоимости ниже закупочной. Однако торговые сети считают, что проблему необходимо решить за счет заключения долгосрочных контрактов. 

За прошлый год яйца выросли в цене по стране более чем в полтора раза. В 2024-м цены начали идти на спад. Росстат утверждает, что цена с начала года по 5 февраля снизилась в среднем на "ошеломительные" 2,58% за счет импортеров и роста производства, а также долгосрочных договоров поставок на внутреннем рынке и помощи со стороны государства.

Представители X5 заявляют, что на протяжении полугодия продают яйца с отрицательной наценкой. Речь идет о категории С1 и С2 – закупочная цена составляет 127 рублей, розница – 118 руб. за десяток яиц. По мясу птицы ситуация в целом аналогична: на закупках килограмм обходится за 177 рублей, розница-  на 9 рублей дешевле.

Ритейлеры видят решение проблемы в долгосрочных контрактах. Однако поставщики на такие соглашения не идут – из 55 тот же "Магнит" смог договориться только с пятнадцатью птицефабриками.

А "Росптицесоюз" утверждает что за десятилетний период отрасль ни разу не снижала объемы производства, пока страна терпела санкционные удары. Цены поднялись только ближе к концу 2023 года, когда еще не было никакого дефицита яиц.

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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