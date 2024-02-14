Эксперты по недвижимости рассказали, чем заменить в России льготную ипотеку

В России нашли замену льготной ипотеке
Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Однако рынок требует от государства субсидий

На рынке предрекают исчезновение льготных ипотечных программ – не в последнюю очередь из-за резкого увеличения ставки Центробанком. Строительство жилья может замедлиться из-за спада продаж. Поэтому участники рынка призывают государство к субсидированию самих застройщиков.

1 июля уже истекает срок действия семейной ипотеки, а также ипотеки с государственной поддержкой (хотя недавно власти намекали на готовность продлить программу). Эксперты тем временем ожидают снижения ставки ЦБ до 12,5 процента и появления новых адресных ипотек, на которую смогут рассчитывать уже заемщики, имеющие трудовую занятость в оборонной отрасли, а также молодежь.

Девелоперы стремятся остаться на прежнем уровне продаж на "первичке" аналогично объемам предыдущего периода 2020-2023 гг (за это время было продано около 2 млн квартир).

Такие объемы реальны, уверяют эксперты, однако их теперь необходимо достичь не за счет помощи государства, а с помощью механизмов, которые предстоит разработать самому рынку. Одна из альтернатив, кроме льготного субсидирования в виде государственной помощи – краткосрочные кредиты для покрытия срочных расходов в ожидании основного финансирования. В настоящее время, считает эксперт в сфере недвижимости Анатолий Клинков, российские девелоперы могут субсидировать до 8% от ставок на рынке.

Эксперты уверяют, что квартиры сегодня так же доступны, как и прежде. И цена квартиры имеет не такое значение, как ежемесячные взносы. Льготные программы для россиян, предоставленные государством, в свое время позволили сдержать среднемесячный платеж по ипотеке на первичном рынке.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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