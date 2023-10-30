Банки неожиданно начали отказывать россиянам в ипотеке: что произошло

Все реже встречается одобрение ипотеки по старым условиям в связи с повышением ставки

Почти у трети россиян, которым в августе и сентябре одобрили ипотеку, взять кредит на обещанных условиях не вышло. Прежде условия по договоренности сохраняли в течение трех месяцев. Ныне снизился размер одобряемой суммы, к тому же банки взялись чаще требовать первоначальный взнос или подтверждение дохода будущего покупателя. Быстрый рост ключевой ставки нивелировал возможность оставлять в прежнем виде ранее одобренные заявки так же долго, как раньше.

Более того: банки считают себя вправе отзывать уже одобренные ипотечные кредиты, если после увеличения процентной ставки обслуживание таковых требует свыше 40% доходов будущих квартировладельцев. На прошлой неделе ключевая ставка выросла до 15%, это сразу на два пункта.

Регулятор заверил, что пошел на такие меры под усилившимся инфляционным давлением, указав, что у банков больше нет возможности долго держать прежние ставки на одобренные кредиты, ибо доход с этих кредитов уйдет в минус. Впрочем, госпрограммы с субсидированием рост ставок не задел.

Эксперты считают, что впереди снижение ипотечной доли в числе сделок по недвижимости. Возможно, что она упадет ниже сорока процентов. Возрастет и число отказов по кредитованию или уровень пересмотра условий заявок.

Несмотря на вышеописанные сложности, спрос на жилье в новостройках не ждет снижения в случае, если в льготных программах условия меняться не будут. А вот на рынке "вторички" ожидается заморозка, поскольку собственники по-прежнему будут стремиться к срочной продаже, а желающих купить их квартиры останется немного.

Ранее ЦБ уже предупреждал о предстоящем росте ключевой ставки.

