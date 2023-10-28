Как жесткое решение ЦБ РФ отразится на простых россиянах

Особые проблемы появятся в сфере ипотечного кредитования

Очередное заседание совета директоров Банка России по всей стране ждали с нетерпением. Специалисты в отрасли утверждали, что решался важный вопрос, который определит дальнейшую экономическую судьбу государства. По итогам встречи регулятор объявил, что ключевая ставка повышается с 13 до 15%, поскольку прогноз по инфляции существенно ухудшился.

Для рынка решение оказалось крайне неожиданным. Все полагали, что в четвертый раз Центробанк пойдет на более мягкие меры, подняв ключевую ставку только на 100 базисных пунктов, но никак не на 200. Однако, по словам Эльвиры Набиуллиной, за это проголосовало большинство. Эксперты рассказали, как отразится жесткое решение ЦБ РФ на простых россиянах.

По заявлению доцента кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Дмитрия Десятниченко, особого влияния на рубль мера не окажет. Рост депозитных ставок в банках сейчас медленнее, чем был в предыдущие циклы повышения ключевой ставки.

В первую очередь мера ЦБ отразится на рынке недвижимости. Как рассказал директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов, существенный разрыв в процентах между ипотекой и льготными кредитами может привести к росту дисконта при продаже жилья. Однако неисключен и вариант, что продавцов на рынке станет меньше.

"Другие сохранят цены на нынешних уровнях и предпочтут переждать период высоких ставок, сдав свои квартиры в аренду", – рассказал эксперт.

Существует вероятность, что могут замедлиться темпы выдачи кредитов. Повышение ключевой ставки поможет укрепить национальную валюту на 3-4 рубля, но в обозримом будущем существует есть серьезный риск повышения значений в пределах одного процентного пункта.

Новое решение ЦБ РФ отразится и на росте налоговой ставки на вклады. Людям придется отдавать государству больше, чем было установлено ранее. Мера вступила в силу в этом году.