Риелтор Апрелев: в 2024 году в России "упадут" цены на жилье

Ситуацию спасет семейная ипотека

Ипотечные программы с господдержкой улучшили в свое время условия для миллионов россиян. Однако рынок недвижимости спустя несколько десятилетий оказался изрядно "нагретым". Новостроек полно, а льготных кредитов, кажется, в стране практически не осталось.

В 2023 году замглавы правительства Марат Хуснуллин заявил, что льготная ипотека справилась с своей задачей. А вот про ипотеку для семей не было ни слова. Впрочем, глава государства поддержал ее сохранение, и на днях Хуснуллин подтвердил, что программу продлят. Условия – кредит под 6 процентов для семей с ребенком, рожденным не ранее 1 января 2018 года, а также двое и более детей несовершеннолетнего возраста или с ребенком, имеющим инвалидность.

Во всем остальном, указывает риэлтор Константин Апрелев, ипотечный рынок представляет сущий ад – особенно на "вторичке", где существуют бешеные, совершенно нереальные ставки в 17-18%.

Вероятнее всего, полагает эксперт, власти откажутся продлевать ипотеку на жилье под 8%. И до наступления июля застройщики, пользуясь случаем, сделают все, чтобы распродать все объекты по действующей программе.

Впоследствии, однако, спрос на первичном рынке упадет (хотя примерно 50% спроса обеспечивается за адресной ипотеки, рассчитанной на поддержку населения), и цены снизятся как на первичном, так и вторичном рынках – как это было два года назад, с коррекцией в шесть процентов.

А ранее мы рассказывали, почему банки стали реже одобрять для россиян ипотечное кредитование.