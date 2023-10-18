Кредитный брокер: зачем нужен, с чем сможет помочь

Консультанты брокера сами сравнят доступные предложения и выберут кредит с минимальной ставкой и без дополнительных переплат

Кредитные программы пользуются стабильным спросом у россиян. Более того, если верить статистике, количество активных кредитов и уровень кредитной нагрузки на бюджет среднестатистической семьи увеличивается с каждым годом. Это свидетельствует не только о том, что наши граждане привыкли "жить в долг", но и о том, что многие клиенты банков и МФО попросту не знают, как правильно пользоваться доступными возможностями.



Кредитный брокер – кто он?

Кредитный брокер – это посредник между потенциальным заемщиком и кредитором, который помогает найти лучший вариант кредитной программы, а также получить одобрение заявки на условиях, которые в лучшей мере соответствуют пожеланиям, целям, бюджеты клиента, будь то ипотека, потребительский кредит или рефинансирование кредитов.

Как правило, кредитный брокер не только разбирается во всех нюансах доступных займов на рынке, но и имеет партнерские отношения с крупными банками. За свои услуги брокер берет небольшую комиссию в несколько процентов, но уже после того, как клиенту одобрили и выдали кредит. Как правило, даже с учетом комиссии клиент в итоге получает кредит на более выгодных условиях, чем при самостоятельном поиске кредитора.

Когда стоит обращаться к брокеру

Во-первых, когда вы не хотите или не можете изучить все доступные предложения от десятков банков, но в то же время ищите программу с лучшими условиями. Консультанты брокера сами сравнят доступные предложения и выберут кредит с минимальной ставкой и без дополнительных переплат.

Во-вторых, если у вас есть трудности с одобрением кредитов. Например, если у вас нет кредитной истории или плохая кредитная история. Подавая заявку через брокера, вы повышаете вероятность получения кредита. Либо работники брокера подскажут, как поступить в вашей ситуации – найти поручителя, взять кредит под залог и так далее.

В-третьих, если вы не знаете, какой кредит взять, чтобы нагрузка на бюджет и размер общей переплаты были приемлемыми. Консультанты брокера подскажут, как оформить кредит под залог в Москве, как не переплачивать за страховку, как выбрать кредит с возможностью пролонгации или, наоборот, досрочного погашения.

Наконец, брокер поможет с уменьшением процентной ставки, пересмотром сроков кредитования или размера ежемесячных платежей путем рефинансирования. В том числе, с помощью данной услуги можно "собрать" кредиты разных банков в один кредит, чтоб платить его было удобнее.