Центробанк придумал способ вытащить россиян из кредитной петли

На "вертолетные деньги" точно не смахивает

Центробанк ужесточил лимиты при кредитовании россиян. Речь идет о потребительских займах. Финансовый регулятор установил соответствующие меры на первый квартал 2024 года.

В ЦБ объяснили такие меры необходимостью ограничить закредитованность населения. Прежние лимиты, действовавшие с осени 2022 года, сократили численность кредитов, выданных заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

Так, за 2022 год ЦБ снизил долю соответствующих кредитов до 25 процентов, сократив показатель на 11%. А показатель по микрофинансовому кредитованию сократился до 25 процентов, став меньше на 16 процентов.

До этого в Центробанке указывали, что в регуляторе обсуждается законопроект о праве установления "макропруденциальных лимитов" (МПЛ) при кредитовании и одобрении ипотеки для населения – 24 ноября соответствующие меры были приняты.

С высоким уровнем кредитной задолженности клиентов сталкиваются банки, выдающие кредитные карты. Сами МПЛ являются ограничениями на выдачу займа для закредитованных клиентов. В ЦБ уточнили, что зачастую банки одобряют заем клиентам с высокой долговой нагрузкой – в половине случае речь шла о россиянах, у которых 80 процентов доходов уходило на выплату имеющихся задолженностей.