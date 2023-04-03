Россиян загоняют в ипотечную петлю

На новое жилье надеются все меньше

Каждый двенадцатый россиянин (это чуть более 8%) желает приобрести квартиру в ближайшие шесть месяцев. А вот большинство – 60,3% – выразили готовность взять ипотечный кредит. Как пишут "Известия", каждый четвертый изъявивший подобное желание позитивно оценивает собственные платежные способности – 23 процента намерены закрыть ипотеку за пятилетний срок.

Эксперты уточняют, что за двухлетний срок после такого же опроса желающих купить квартиру стало меньше на целых 16 процентов. А между тем россияне готовы платить куда большую сумму – 4 миллиона рублей на жилье вместо двух прежних.

При этом больше половины опрошенных интересуются "однушками". До 38% готовы к рассмотрению двухкомнатных квартир. Подавляющее большинство при этом рассматривают вторичный рынок жилья – 77,9 процента. Однако готовы закрыть ипотечный кредит россияне лишь за шестнадцать лет.

Центробанк же активно борется с "нулевыми ипотеками", ужесточая монетарную политику. На внешнем направлении ЦБ также действует жестче, прорабатывая новые подходы к взаимодействию с разными странами, передает РИА ФАН.