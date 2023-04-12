Мировая стоимость сахара взлетела до небес

А все из-за рецессии

В Британии прогнозируется рост цен на продукты из-за подорожания сахара – стоимость достигла рекорда за последние двенадцать лет, превысив 700 долларов за тонну.

На Западе отсутствуют объемы производства производства для насыщения внутреннего рынка. Именно поэтому фиксируется критическая зависимость от импорта, утверждают эксперты.

В Европу сахар везут из Бразилии, Индии и Таиланда. Внутренний рост цен привел к тому, что поставщики начали ограничивать экспорт товара. Рост цен на нефть же привел к тому, что заводы Индии начали направлять больше сырья из тростника на производство этанола.

"Делать топливо для Индии сейчас более прибыльно. Поставки же из Бразилии сокращаются из-за скачка цен на бензин. Это вынуждает жителей перейти на биотопливо. И значительная часть сахарного тростника идет на производство этих товаров", – сообщает МИР24.

Источник: МИР24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Лавров вынес предупреждение Казахстану

Никаких движений на Запад

Удар по Кремлю и смерть Путина: раскрыты секретные планы США

Американцы были готовы к резкому обострению конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей