Цены на продукты взлетят: россиян готовят к худшему

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась к россиянам с предупреждением. По ее словам, "бархатный сезон" в ценовом сегменте закончился, теперь всех поджидает суровая реальность.
Сейчас рост цен замедлился по сравнению с тем, что было в 2022-ом году. Однако это не повод расслабляться.
"Наше видение предполагает постепенное нарастание инфляционного давления до конца года", – сообщила глава российского ЦБ.
На это в первую очередь повлияет падение курса рубля примерно на 20% с начала года. ЦБ намеревается сдержать ситуацию, но россиян уже сейчас готовят к худшему.
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