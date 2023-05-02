Цены на продукты взлетят: россиян готовят к худшему

Это может случиться из-за курса рубля

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина обратилась к россиянам с предупреждением. По ее словам, "бархатный сезон" в ценовом сегменте закончился, теперь всех поджидает суровая реальность.

Сейчас рост цен замедлился по сравнению с тем, что было в 2022-ом году. Однако это не повод расслабляться.

"Наше видение предполагает постепенное нарастание инфляционного давления до конца года", – сообщила глава российского ЦБ.

На это в первую очередь повлияет падение курса рубля примерно на 20% с начала года. ЦБ намеревается сдержать ситуацию, но россиян уже сейчас готовят к худшему.