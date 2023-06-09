Россиянам сообщили о повышении цен на популярные лекарства

Россиянам сообщили о повышении цен на популярные лекарства
Фото: freepik.com
Некоторые позиции, напротив, подешевели

За месяц стоимость некоторых важнейших лекарств резко возросла. Например, это коснулось фуросемида, который за май подорожал на 3%. Об этом свидетельствую данные Росстата.

В целом месячный рост цен на лекарственные препараты составил около 0,3%. Лишь некоторые препараты показали более высокие значения. Например, дротаверин, который стал дороже на 1,7%. Также вырос в стоимости супрастин – примерно на 1,5%. 

Изменения коснулись аскорбиновой кислоты, омепразола, ксилометазолина – они подорожали примерно на 1%. Рост цены винпоцетина и ингавирина составил 0,8%. Стали более дорогими и бисакодил, панкреатин, эуфиллин и ибупрофен.

При этом специалисты Росстата зафиксировали и падение цен на некоторые препараты. Так, в мае снизились цены на гриппферон и эналаприл на 0,8%, арбидол и фосфоглив на 0,5%, азитромицин, амброксол, парацетамол и смекту на 0,4%.

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