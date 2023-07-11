Россиян готовят к худшему: цены на продукты снова взлетят

Россиян готовят к худшему: цены на продукты снова взлетят
Фото: Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
На все повлияет нестабильное положение российской валюты на международном рынке

Падение курса рубля негативно отразится на стоимости некоторых товаров в продуктовых магазинах. Ожидается, что все начнет дорожать в ближайшее время, хотя такая тенденция коснется не всех продуктов,  отмечает экономист Галина Сорокина.

По ее словам, в первую очередь в цене вырастут товары, которые привозят из-за рубежа. Часть стран, осуществляющих поставки в Россию, делают это с помощью расчетов в национальной валюте. Однако продукция, которая провозится по параллельному импорту, закупается в долларах. Также удорожание коснется продуктов, для которых требуются продукты нефтепереработки – к примеру, при производстве упаковочного материала. 

Аналитик отмечает, что точно не стоит бояться повышения цен на сезонные фрукты и овощи, мясо, поскольку потребности населения закрывает внутреннее производство, а также прежняя стоимость должна остаться у хлеба и круп. 

Отдельно она предупредила, что сокращение добычи нефти в России уже привело к удорожанию стоимости бензина

Как сообщает "Свободная пресса", при открытии торгов на Мосбирже накануне курс доллара снова вырос – до 91,43 рублей. При этом евро опустился почти на рубль, до 99,5 руб. 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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