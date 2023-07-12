Россияне массово бросились в магазины: все опасаются обвала цен на один товар

Россияне массово бросились в магазины: все опасаются обвала цен на один товар
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ээксперты предупредили, что курс рубля может повлиять на рынок

За последние полгода в российской общественности появилась неожиданная тенденция – народ бросился массово скупать телевизоры. Подобного ажиотажа аналитики рынка не фиксировали в прошлом году, и даже до февраля 2022 такого не было, сообщают "Ведомости". 

С начала 2023-го россияне купили более 3,8 млн телевизоров, что выше значений прошлого года на 35%. После ухода популярных иностранных брендов рынок заполонили китайские производители. Если раньше корейские компании LG и Samsung занимали примерно 60% от предоставленного ассортимента, то теперь на них приходится только 22%. 

Эксперты отмечают, что на покупательское поведение россиян могли повлиять прогнозы, что вскоре техника может существенно вырасти в цене. Ранее они заявляли, что из-за роста закупочной стоимости LCD-панелей и падения курса рубля телевизоры подорожают до 50%. 

Источник: Ведомости
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